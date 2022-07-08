Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-2019 роках Олександр Турчинов заявив про те, що зараз на фронті не вистачає саме броньованої техніки.

Відповідний допис він опублікував у Facebook.

“На фронті величезний дефіцит броньованої техніки. На волонтерському легковому автомобілі в наступ не підеш”, – зазначив Олександр Турчинов.

Також він наголосив на тому, що постачання від громадської організації “Справа Громад” та Фону Порошенка до Збройних сил України партії бронемашин MLS SHIELD – дуже своєчасна і важлива справа.

Він зауважив, що підтримує цю справу не лише відповідним дописом, але й перерахунком коштів зі своєї військової картки.

Під дописом Олександр Турчинов залишив посилання за яким можна долучитися до збору коштів на техніку для ЗСУ та поставив хештег #я_купив_броньовик.

Нагадаємо, що у мережі Facebook активісти започаткували флешмоб #я_купив_броньовик. Його учасники розповідають про те, чому вони перерахували гроші для купівлі бронеавтомобілів.

Наприклад, один з учасників флешмобу Олексій наголосив на тому, що попри те, що він не може бути корисним на військовому фронті, він може допомогти врятувати життя тим, хто зараз захищає Україну та закликав всіх інших долучитися до збору коштів на бронемашини.

Окрім цивільних людей, також надсилають кошти на купівлю бронемашин і військові, які зараз обороняють Україну. Серед них Сергій Танасов, який зауважив, що зараз для перемоги необхідно багато спеціальної техніки. Саме тому він вже перерахував власні кошти.

Мешканка Дніпра Олена розповіла про те, що вона не має великих коштів, щоб перерахувати на купівлю бронемашин, проте вона має змогу перерахувати 500 грн, адже зараз будь-яка допомога для ЗСУ має значення.

“Навіть на військовому фронті можна бути волонтером. Купівля бронемашин дасть нам велику перевагу”, – заявив депутат Чернігівської районної ради Олександр Ларченко.

Також депутат фракції “Європейська Солідарність” у Запорізькій обласній раді Дмитро Траілін власним прикладом закликав всіх, хто має можливість долучитися до збору коштів на бронемашини для військових ЗСУ.

Збір коштів оголосила громадська організація “Справа Громад”. Активісти планують зібрати 45 млн грн для оплати 11 бронемашин MLS SHIELD з Італії. Загальна сума контракту – близько 100 млн грн, 50 млн грн вже оплатив Фонд Порошенка. Бронемашини будуть передані бійцям Десантно-штурмових військ ЗСУ.