Про це йдеться у дописі “Групи семи” у Twitter.

Так, у повідомленні зауважили, що Зеленський уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору.

Посли G7 переконані, що це величезний стрибок уперед на шляху до створення антикорупційної архітектури України, придатної для досягнення цілей.

Тепер, наголосили у дописі, Україна має переконатися, що САП забезпечена усіма ресурсами та інституційною незалежністю, необхідними для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади.

Посли #G7 вітають призначення Олександра Клименка Головою #САП сьогодні Генеральним прокурором Костіним. @ZelenskyyUa уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 28, 2022

28 липня відбулось офіційне призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, кандидатуру якого нещодавно затвердила комісія.

Довідка. Конкурсна комісія затвердла кандидатуру Олександра Клименка на посаду нового голови САП 19 липня 2022 року. Обрання керівника САП тривало два роки. Варто зауважити, що призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також було однією з головних вимог західних партнерів України.