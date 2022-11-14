Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

За словами глави МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі, підтримку анонсували для відновлення енергетичної інфраструктури України, яку пошкодили росіяни. Вона має на меті зберегти світло по всій країні.

Угоду щодо цього мають підписати глава МЗС Британії Клеверлі з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле. Всього Лондон виділив 10 мільйонів фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Кошти скерують для ремонту критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак. Ще їх залучать для відновлення електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів.

Найбільшим донором Фонду є Велика Британія.

Для України пріоритетним запитом було спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої національної інфраструктури. Фінансування забезпечить його отримання.

“Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит… Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали Путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть шалений опір”, – заявив Клеверлі.