Сполучене Королівство відповіло на обмеження Банку Росії щодо іноземних інвесторів. Тепер країна не визнає Московську біржу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відомо, що статус визнаної біржі присвоює Управління з податкових та митних зборів Великобританії. Такий статус дає інвесторам право на певні податкові пільги.

В четвер, 5 травня, Велика Британія відкликала цей статус у Московської біржі (MOEX). Це означає, що відтепер інвестори не зможуть отримувати податкові пільги за умови, що вони торгують на Московській біржі.

Однак це стосується лише нових інвестицій через MOEX. Вливання, які були зроблені раніше, під обмеження не потрапили.

Слід зазначити, що відкликання статусу визнаної біржі в MOEX Сполучене Королівство анонсувало раніше. Планувалося, що такі дії стануть відповіддю на обмеження, накладені Банком Росії на іноземних інвесторів: з 28 лютого в країні було заборонено продаж брокерами активів за вказівкою нерезидентів РФ.

«Оскільки Московська фондова біржа не змогла зняти обмеження щодо іноземних інвесторів, у Великобританії не було іншого виходу, окрім як відкликати статус визнаної у MOEX», — говорить фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.

Очікується, що таке обмеження зупинить подальші фінансові вливання в російські активи та сигналізуватиме інвесторам про марність нових інвестицій.