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Велика Британія може «дати повторного копняка Росії» як під час Кримської війни у 1853 році – Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес стверджує, що його країна може дати "повторного копняка" Росії, як зробила це під час Кримської війни 1853-1856 років. 

Середа, 23 лютого 2022, 23:13
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Про це повідомляє британське видання The Independent.

Колишній офіцер шотландської гвардії Бен Воллес наголосив, що шотландські гвардійці “дали копняка” російському цареві Миколі I у 1853 році у Криму, та наголосив, що “Велика Британія завжди може зробити це знову”.

За його словами, Велика Британія має 1000 військових у стані повної бойової готовності, котрі готові та здатні дати відсіч та зреагувати на будь-яку кризу.

Окрім цього, Воллес зазначив, що акцентував щодо “повного безумства Путіна” у ситуації навколо України.

Ба більше, міністр оборони Великої Британії переконаний, що російський президент зробив помилку, не маючи союзників та друзів у своїх діях, порівнявши його з царем Миколою I під час Кримської війни.

Теги: агресія РФ, Велика Британія, Воллес, Кримська війна, підтримка України

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