Велика Британія може «дати повторного копняка Росії» як під час Кримської війни у 1853 році – Бен Воллес

Про це повідомляє британське видання The Independent.
Колишній офіцер шотландської гвардії Бен Воллес наголосив, що шотландські гвардійці “дали копняка” російському цареві Миколі I у 1853 році у Криму, та наголосив, що “Велика Британія завжди може зробити це знову”.
За його словами, Велика Британія має 1000 військових у стані повної бойової готовності, котрі готові та здатні дати відсіч та зреагувати на будь-яку кризу.
Окрім цього, Воллес зазначив, що акцентував щодо “повного безумства Путіна” у ситуації навколо України.
Ба більше, міністр оборони Великої Британії переконаний, що російський президент зробив помилку, не маючи союзників та друзів у своїх діях, порівнявши його з царем Миколою I під час Кримської війни.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.
- Раніше повідомлялось, що на початку торгового тижня російський фондовий ринок впав більш ніж на 8% на тлі загострення ситуації на Сході України. Долар піднявся вище за 78 рублів, євро наблизився до 89 рублів.
- Попередньо, у Великій Британії заявили, що країна подвоїть кількість своїх військ в Естонії у межах розгортання Північноатлантичного альянсу на тлі напруженості між Росією та Україною. Відповідну заяву оприлюднили в Міністерстві оборони Великої Британії 16 лютого.
- Пізніше стало відомо, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про нові санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, та її корпоративних посадових осіб.
- Також стало відомо, що Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.