Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес стверджує, що його країна може дати "повторного копняка" Росії, як зробила це під час Кримської війни 1853-1856 років.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Колишній офіцер шотландської гвардії Бен Воллес наголосив, що шотландські гвардійці “дали копняка” російському цареві Миколі I у 1853 році у Криму, та наголосив, що “Велика Британія завжди може зробити це знову”.

За його словами, Велика Британія має 1000 військових у стані повної бойової готовності, котрі готові та здатні дати відсіч та зреагувати на будь-яку кризу.

Окрім цього, Воллес зазначив, що акцентував щодо “повного безумства Путіна” у ситуації навколо України.

Ба більше, міністр оборони Великої Британії переконаний, що російський президент зробив помилку, не маючи союзників та друзів у своїх діях, порівнявши його з царем Миколою I під час Кримської війни.