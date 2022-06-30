Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Завдяки додатковій фінансовій підтримці, загальна сума військової допомоги від Великої Британії становитиме 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Ще 1,5 мільярда фунтів Сполучене Королівство витратило на гуманітарну та економічну підтримку України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про додаткову військову допомогу після того, як президент України Володимир Зеленський закликав лідерів НАТО більше допомогти Україні у військовому протистоянні з російським агресором. За словами Зеленського, щомісяця Україна витрачає на оборону близько 5 млрд доларів.

Новий пакет військової допомоги передбачає придбання систем протиповітряної оборони, безпілотників, обладнання для електронної боротьби та тисячі одиниць “життєво важливих комплектів”, наголосили у британському уряді.

Також в уряді Сполученого Королівства повідомили, що кошти на новий пакет допомоги, візьмуть з недовитрат відомств, а 95 млн фунтів стерлінгів візьмуть з бюджетів урядів Уельсу та Шотландії.

“Недовитрати” означають, що департаменти уряду витратили менше коштів, аніж було передбачено.

Однак відкритим залишається питання, чи буде ця додаткова допомога достатньою.

У своєму зверненні до лідерів НАТО Зеленський наголосив, що Україні потрібні сучасні системи озброєння та артилерія, щоб мати перевагу над російською артилерією.

“Росія все ще отримує мільярди щодня і витрачає їх на війну. У нас багатомільярдний дефіцит, у нас немає нафти і газу, щоб його покрити”, – сказав він.

Голова британського уряду Борис Джонсон, виступаючи на саміті НАТО також заявив, що жорстокість президента РФ Володимира Путіна продовжує забирати життя українців та загрожує миру і безпеці у всій Європі.

“Оскільки Путіну не вдається досягти досягнень, яких він очікував і на які сподівався, і марність цієї війни стає зрозумілою для всіх, його напади на український народ стають все більш варварськими”, – додав Джонсон.

Однак, наголосив він, озброєння, обладнання та підготовка українських воїнів від Великої Британії допомогають Україні зміцнити захист “від цієї навали”.