Про це Домінік Рааб розповів в інтерв’ю британському виданню The Daily Telegraph.
Як зауважив британський міністр, він хоче передати повідомлення Путіну, а також російським польовим командирам, які зараз думають, що робити з наказом, який приведе до військових злочинів.
“Ви повинні знати, що є дуже високий шанс, що за ці злочини ви будете відповідати в Гаазі та будете ув’язнені. Тому ми будемо підтримувати Міжнародний кримінальний суд технічно та будь-якими іншими засобами”, – наголосив Рааб.
Він додав, що Велика Британія займається такими питаннями ще з часів Нюрнберзького трибуналу, а зараз допомагає Міжнародному кримінальному суду.
Міністр юстиції Великої Британії зазначив, що Лондон може допомагати у пошуку втікачів та збирати інформацію, необхідну для винесення обвинувального вироку.
“У нас є досвід у цій галузі, раніше ми надавали важливу інформацію. Лише декілька країн світу мають таку можливість”.