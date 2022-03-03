Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб повідомив, що його країна допомагатиме з розшуком російських воєначальників, які виконують злочинні накази президента РФ Володимира Путіна та скоюють військові злочини.

Про це Домінік Рааб розповів в інтерв’ю британському виданню The Daily Telegraph.

Як зауважив британський міністр, він хоче передати повідомлення Путіну, а також російським польовим командирам, які зараз думають, що робити з наказом, який приведе до військових злочинів.

“Ви повинні знати, що є дуже високий шанс, що за ці злочини ви будете відповідати в Гаазі та будете ув’язнені. Тому ми будемо підтримувати Міжнародний кримінальний суд технічно та будь-якими іншими засобами”, – наголосив Рааб.

Він додав, що Велика Британія займається такими питаннями ще з часів Нюрнберзького трибуналу, а зараз допомагає Міжнародному кримінальному суду.

Міністр юстиції Великої Британії зазначив, що Лондон може допомагати у пошуку втікачів та збирати інформацію, необхідну для винесення обвинувального вироку.