Велика Британія надасть кваліфіковану юридичну допомогу у створенні спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вище керівництво РФ - зокрема й російського президента Володимира Путіна - за скоєні воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Британський уряд заявив, що отримав запрошення України приєднатися до групи міжнародних партнерів, які працюють над механізмом підзвітності, і закликав інші країни G7 також взяти участь.

Уряд Сполученого Королівства досі опирався пропозиції трибуналу, оскільки юридичні консультанти побоюються, що це підірве існуючий міжнародний кримінальний суд і його головного прокурора Каріма Хана К. Сі, який є громадянином Великої Британії.

Водночас британський адвокат Філіп Сендс Кей Сі, колишній прем’єр-міністр Гордон Браун і сам український уряд наполягають на створенні такого спецтрибуналу.

Цього тижня Європейський парламент як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Гааги, місця розташування МКС, підтримали таку ініціативу.

Карім Хан виступав проти спеціального трибуналу, наголошуючи, що він дублюватиме роботу МКС. Однак прихильники спецтрибуналу стверджують, що він необхідний для розгляду конкретного злочину агресії, щоб відкрити чіткий шлях для переслідування російського керівництва, а не звичайних солдатів.

У Великій Британії завили, що підтримають спецтрибунал за умови, що він не дублюватиме роботу МКС. У британському уряді зауважили, що трибунал має базуватися на українському національному правосудді, але містити міжнародні елементи.

“Воєнні злочини Росії не повинні залишатися безкарними. Ось чому Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, залучивши нашу юридичну експертизу для вивчення варіантів забезпечення притягнення лідерів Росії до відповідальності”, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

У МЗС додали, що розслідування злочину агресії могло б доповнити встановлені механізми розслідування воєнних злочинів, включаючи міжнародний кримінальний суд і внутрішній судовий процес України

“Разом ці паралельні процеси допоможуть забезпечити повне розслідування всіх злочинів і притягнення винних до відповідальності”, – йдеться у заяві.

У британському відомстві визнали, що МКС не має юрисдикції щодо злочинів агресії, вчинених в Україні та проти неї, але підкреслили, що деталі пропозиції мають значення, і що Велика Британія готова розглянути “гібридний” трибунал, тобто спеціалізований суд, інтегрований у систему українського правосуддя з міжнародними елементами.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що спеціальний міжнародний трибунал необхідний для покарання вищого політичного керівництва Росії.

“Україна разом із державами-партнерами робить усе можливе для досягнення цієї мети”, – сказав він.

Виступаючи на тому ж заході, Джеффрі Найс Кей Сі, провідний обвинувач у справі Слободана Мілошевича, наголосив, що з точки зору підзвітності, займатись розслідування повинні в Україні, виключно українці і лише українською та російською мовами, а не англійською

“Не міжнародники, вони можуть порадити, але не дозволяйте їм керувати”, – сказав він.

Найс зазначив, що це допоможе Україні уникнути потенційного міжнародного тиску на прийняття будь-яких рішень, пов’язаних із цими судовими процесами, а також, що розслідування злочинів, скоєних на українській землі, є привілеєм і обов’язком країни.