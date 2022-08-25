Велика Британія долучиться до відновлення транспортної інфраструктури України. У межах нового пакету допомоги нададуть технології для ремонту.

Про це повідомило Reuters.

За словами міністра транспорту Сполученого Королівства Гранта Шаппса, британські фахівці будуть допомогати навчати авіаційний персонал. Експерти нададуть технічні знання і проведуть експертну оцінку пошкоджених об’єктів.

Переважно будуть оцінювати аеропорти, злітно-посадкові смуги і морські порти. Спільно з українськими спеціалістами будуть складати проєкти реконструкції найбільш пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури.

Раніше повідомляли, що новий пакет містить 54 мільйони фунтів стерлінгів. Кошти спрямують для придбання найсучасніших безпілотників та протитанкових боєприпасів. Україні планують надати транспортні засоби для пошуку мін в узбережних водах. Тренування будуть проходити у Великій Британії.