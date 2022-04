Про це він повідомив у своєму Twitter.

Прем’єр-міністр зазначив, що у Лондоні продовжуватимуть надавати військову та гуманітарну допомогу українцям, а також запевнив, що Велика Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна зруйнувалися.

Водночас у своєму вечірньому зверненні Президент України наголосив, що лідери держав обговорили оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.

I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022