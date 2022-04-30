Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія допоможе Україні у зруйнуванні планів Президента РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Прем’єр-міністр зазначив, що у Лондоні продовжуватимуть надавати військову та гуманітарну допомогу українцям, а також запевнив, що Велика Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна зруйнувалися.

Водночас у своєму вечірньому зверненні Президент України наголосив, що лідери держав обговорили оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни.