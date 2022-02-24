Про це повідомляє британський політик у Twitter.
Він назвав напад РФ “катастрофою для нашого континенту”.
“Сьогодні я звернуся до нації щодо російського вторгнення в Україну. Я також поговорю з іншими лідерами G7 і закликаю до термінової зустрічі всіх лідерів НАТО якнайшвидше”, – написав Джонсон.
Також сьогодні зберуться лідери Європейського Союзу на позачерговий саміт. Вони планують продовжувати запровадження санкцій проти Росії. Наступні пакети охоплять більшу частину економіки РФ.
- Нагадаємо, Об’єднані сили збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак російської армії.
- Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника.
- Президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу, де відзвітував про стан справ у державі.
- Джо Байден наголосив, що молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.