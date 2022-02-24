Про це повідомляє британський політик у Twitter.

Він назвав напад РФ “катастрофою для нашого континенту”.

“Сьогодні я звернуся до нації щодо російського вторгнення в Україну. Я також поговорю з іншими лідерами G7 і закликаю до термінової зустрічі всіх лідерів НАТО якнайшвидше”, – написав Джонсон.