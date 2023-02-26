Офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують пакт "Україна-НАТО", який не відповідає захисту, подібному до того, який би Україна отримала від членства в альянсі. Схоже, новий пакт відображає бажання тиснути на Україну, щоб вона погодилася на врегулювання війни шляхом переговорів на невигідних умовах.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Зазначено, що точні положення угоди не визначені, але офіційні особи вказали, що пакт надаватиме Україні сучасне військове обладнання, зброю та боєприпаси, але не захист за статтею 5 (зобов’язання розмістити сили НАТО в Україні).

Крім того, офіційні особи заявили, що угода має на меті забезпечити Україну військовим обладнанням таким чином, щоб українські захисники могли вести контрнаступ, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів і стримає будь-яку майбутню агресію противника.

Також повідомляється, що ці офіційні особи висловили застереження щодо здатності Заходу підтримувати тривалі військові зусилля, високу кількість жертв, які Україна зазнала б у такій тривалій війні, і здатність українських військ повністю відвоювати давно окуповані території, такі як Крим.

Однак в публічних заявах президента США Джо Байдена про підтримку України не згадувалося про мирні переговори. Російський президент Володимир Путін не дав жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо своїх заявлених максималістських цілей, які включають “нейтралітет” і демілітаризацію України, а також де-факто зміну режиму в Києві, про що постійно повідомляв.