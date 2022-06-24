Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в українських елеваторах “застрягла” більша частина із 20 млн тонн зерна, яке Україна повинна була експортувати морем. Однак через блокаду Чорного моря та українських портів, експорт зерна припинився.
Це призвело до підвищення цін на продукти у багатьох країнах, залишивши десятки мільйонів осіб у тяжкому становищі. За інформацією західних офіційних осіб, ця криза може тривати два роки.
Посередником у перемовинах між Україною, Росією та ООН, щодо деблокади українського зерна, намагається стати Туреччина. Однак Москва вимагає, щоб спершу з РФ зняли частину санкцій, щоб полегшити експорт російського зерна та добрив. Лише тоді вони нададуть дозвіл на розблокування українських портів.
“Повинна бути виконана велика робота. Ми працюємо з турками та іншими європейськими друзями та союзниками, щоб побачити, що ми можемо зробити”, – сказав Борис Джонсон в інтерв’ю Reuters.
Він також запевнив, що Велика Британія готова допомогти Україні з розмінуванням південного узбережжя.
“Так, я не хочу вдаватись у технічні чи військові деталі, але ви можете взяти це з того, що ми уже зробили, передавши українцям засоби для захисту, що ми, безумовно, говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу”, – сказав Джонсон.
Також напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що потрібно терміново вжити необхідних заходів протягом наступного місяця, до збору наступного врожаю, для підтримання постачання.
- Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Києва 16 червня заявив, що Європейський Союз працює над альтернативним маршрутом експорту українського зерна та круп через Румунію.
- Також президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати побудують тимчасові елеватори поблизу кордону України. Це дозволить експортувати більше українського зерна залізничним сполученням, допоки порти України залишаються заблокованими Росією.
- Окрім цього, Україна розробила два маршрути для вивозу зерна. Шлях експорту пролягатиме через Польщу та Румунію.