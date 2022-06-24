Прем'єр-міністр Сполученого Королівства заявив про готовність Великої Британії допомогти Україні в операціях з розмінування південного узбережжя. Окрім цього, у Великій Британії розглядають можливість страховки суден для експорту зерна.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в українських елеваторах “застрягла” більша частина із 20 млн тонн зерна, яке Україна повинна була експортувати морем. Однак через блокаду Чорного моря та українських портів, експорт зерна припинився.

Це призвело до підвищення цін на продукти у багатьох країнах, залишивши десятки мільйонів осіб у тяжкому становищі. За інформацією західних офіційних осіб, ця криза може тривати два роки.

Посередником у перемовинах між Україною, Росією та ООН, щодо деблокади українського зерна, намагається стати Туреччина. Однак Москва вимагає, щоб спершу з РФ зняли частину санкцій, щоб полегшити експорт російського зерна та добрив. Лише тоді вони нададуть дозвіл на розблокування українських портів.

“Повинна бути виконана велика робота. Ми працюємо з турками та іншими європейськими друзями та союзниками, щоб побачити, що ми можемо зробити”, – сказав Борис Джонсон в інтерв’ю Reuters.

Він також запевнив, що Велика Британія готова допомогти Україні з розмінуванням південного узбережжя.

“Так, я не хочу вдаватись у технічні чи військові деталі, але ви можете взяти це з того, що ми уже зробили, передавши українцям засоби для захисту, що ми, безумовно, говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу”, – сказав Джонсон.

Також напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що потрібно терміново вжити необхідних заходів протягом наступного місяця, до збору наступного врожаю, для підтримання постачання.