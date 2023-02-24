Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія готова постачати бойові літаки східноєвропейським союзника для того, щоб вони могли надати Україні свої радянські винищувачі.

Про це повідомляє The Guardian.

Союзники по НАТО не хочуть відправляти Україні сучасні західні військові літаки, аргументуючи це тим, що підготовка екіпажу займе надто багато часу.

“Ще один швидкий спосіб, завдяки якому Україна може отримати винищувачі – це спорядження винищувачів тими країнами в Європі, які мають російські радянські винищувачі – МіГ 29 або Су-24. Якщо вони хочуть пожертвувати їх Україні, ми можемо використовувати наші винищувачі й надати їх європейським союзникам для їхньої безпеки”, – сказав Воллес.

Також він зазначив, що Велика Британія вживає необхідні заходи для відновлення своїх запасів озброєння, які були використані через війну Росії в Україні.

Бен Воллес пояснив, що повномасштабна війна в Україну показала всім західним країнам, що їхні запаси протягом останніх трьох десятиліть “зазнали скорочення, і тому необхідно їх поповнити”.

“Тепер ми почали розміщувати замовлення, щоб поповнити їх, і там, де ми ще не розмістили замовлення, ми почали роботу, щоб переконатися, що у нас є ланцюг постачань або ж необхідно знайти альтернативні джерела”, – розповів Бен Воллес.

Міністр оборони додав, що Росія була змушена застосувати “метод м’ясорубки” після того, як її сили не змогли здійснити прорив в Україні. Також він зазначив, що російська армія зазнає “величезних втрат” на полі бою, натомість здобутки росіян щодо територій України є незначними.

“Вони перейдуть до такого методу м’ясорубки, коли вони просто будуть жертвувати своїми солдатами заради марнославства Кремля. Ось чому ми бачимо величезні втрати серед російської армії”, – підкреслив Бен Воллес.