Про це пише Reuters.
За словами міністра, під час ширшого чотирирічного пакета підтримки України від МВФ на суму 15,6 мільярда доларів США британські кредитні гарантії були важливими.
За його словами, фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір проти Росії.
Сполучене Королівство пообіцяло надати Україні підтримку на загальну суму 8,1 мільярда доларів з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Зокрема останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, такі як школи та лікарні.
Глава відомства додав, що завершено роботу над виділенням додаткових $670 млн для Трастового фонду МВФ зі скорочення бідності та зростання. Ще йшлося про $3,3 млрд для Трастового фонду МВФ зі стійкості та стабільності. Він підтримує енергетичні проєкти та проєкти з боротьби зі зміною клімату.
- Велика Британія зможе передати Україні самохідні артилерійські установки AS90. Це стало можливим завдяки угоді зі Швецією.
- Британські збройні сили підготували вже 10 тисяч українських армійців. У 2023 році підтримка ЗСУ посилиться.