Британський міністр фінансів Джеремі Хант заявив, що країна готова надати 500 млн доларів кредитних гарантій для України. У такий спосіб загальну суму доведуть до 1 мільярда доларів цього року.

Про це пише Reuters.

За словами міністра, під час ширшого чотирирічного пакета підтримки України від МВФ на суму 15,6 мільярда доларів США британські кредитні гарантії були важливими.

За його словами, фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір проти Росії.

Сполучене Королівство пообіцяло надати Україні підтримку на загальну суму 8,1 мільярда доларів з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Зокрема останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, такі як школи та лікарні.

Глава відомства додав, що завершено роботу над виділенням додаткових $670 млн для Трастового фонду МВФ зі скорочення бідності та зростання. Ще йшлося про $3,3 млрд для Трастового фонду МВФ зі стійкості та стабільності. Він підтримує енергетичні проєкти та проєкти з боротьби зі зміною клімату.