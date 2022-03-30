Постійна представниця Великої Британії в Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд заявила, що її крана готова стати однією із держав-гарантів безпеки України.

Про це Барбара Вудворд повідомила під час брифінгу після засідання Ради безпеки ООН, яке відбулось 29 березня.

Йдеться про можливий новий міжнародний договір, який обговорили делегації України та РФ на мирних перемовинах у Стамбулі.

За словами дипломатки, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон практично щодня спілкується з Президентом України Володимиром Зеленським і Велика Британія хоче допомогти Україні.