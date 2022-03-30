Про це Барбара Вудворд повідомила під час брифінгу після засідання Ради безпеки ООН, яке відбулось 29 березня.
Йдеться про можливий новий міжнародний договір, який обговорили делегації України та РФ на мирних перемовинах у Стамбулі.
За словами дипломатки, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон практично щодня спілкується з Президентом України Володимиром Зеленським і Велика Британія хоче допомогти Україні.
“Ми хочемо будь-яким способом, який тільки нам під силу, допомогти закінчити цю війну, забезпечити вивід російських військ з України. І ми будемо щасливі стати країною-гарантом безпеки, якщо цього проситиме Україна”, – наголосила Вудворд.
- Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти російської компанії “Кронштадт”. Це головний виробник бойових дронів для армії РФ.
- Раніше Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ та Білорусі у відповідь на розв’язану війну проти України. До списку потрапили фізособи, підприємства та міністерства.
- Відомо, що Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу для мешканців, які опинилися в тимчасовій окупації через агресію РФ. Два мільйони фунтів стерлінгів спрямують на постачання харчових продуктів.
- Також Борис Джонсон заявив, що Європа не може намагатися нормалізувати відносини з РФ, оскільки це буде помилкою. #Букви наводять розшифровку частини виступу прем’єр-міністра Великобританії на конференції Консервативної партії, яка стосується ситуації в Україні.