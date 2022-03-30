Про це Барбара Вудворд повідомила під час брифінгу після засідання Ради безпеки ООН, яке відбулось 29 березня.

Йдеться про можливий новий міжнародний договір, який обговорили делегації України та РФ на мирних перемовинах у Стамбулі.

За словами дипломатки, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон практично щодня спілкується з Президентом України Володимиром Зеленським і Велика Британія хоче допомогти Україні.

“Ми хочемо будь-яким способом, який тільки нам під силу, допомогти закінчити цю війну, забезпечити вивід російських військ з України. І ми будемо щасливі стати країною-гарантом безпеки, якщо цього проситиме Україна”, – наголосила Вудворд.