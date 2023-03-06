У спільних повітряних операціях над Естонією вперше візьмуть участь Німеччина та Велика Британія. Охорона неба має на меті демонструвати силу і єдність НАТО.

Про це повідомило Sky News.

За словами глави Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, до Естонії направлять близько 300 військовослужбовців Королівських ВПС зі 140-го експедиційного авіакрила. Вони разом з винищувачами Typhoon з німецьких ВПС будуть патрулювати повітряний простір.

“Персонал наших ВПС в Естонії виконує життєво важливу роль, забезпечуючи безпеку європейського неба і посилюючи присутність НАТО на сході Європи”, — зазначив Воллес. “Спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні”.

Командир 140-го експедиційного авіаційного крила Скотт Макколл зазначив, що планується співпрацювати з німецькими союзниками від технічного обслуговування і експлуатації літаків до планування з логістикою.

“Працювати разом з нашими союзниками з Королівських ВПС під час реальної місії – це те, на що ми чекали від самого початку цієї місії. Тепер ми можемо продемонструвати оперативну сумісність у ці складні часи задля захисту наших балтійських партнерів і східного флангу НАТО”, — сказав підполковник Крістоф Гахмайстер, командир німецького загону.