Про це повідомило Sky News.
За словами глави Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, до Естонії направлять близько 300 військовослужбовців Королівських ВПС зі 140-го експедиційного авіакрила. Вони разом з винищувачами Typhoon з німецьких ВПС будуть патрулювати повітряний простір.
“Персонал наших ВПС в Естонії виконує життєво важливу роль, забезпечуючи безпеку європейського неба і посилюючи присутність НАТО на сході Європи”, — зазначив Воллес. “Спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні”.
Командир 140-го експедиційного авіаційного крила Скотт Макколл зазначив, що планується співпрацювати з німецькими союзниками від технічного обслуговування і експлуатації літаків до планування з логістикою.
“Працювати разом з нашими союзниками з Королівських ВПС під час реальної місії – це те, на що ми чекали від самого початку цієї місії. Тепер ми можемо продемонструвати оперативну сумісність у ці складні часи задля захисту наших балтійських партнерів і східного флангу НАТО”, — сказав підполковник Крістоф Гахмайстер, командир німецького загону.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників по НАТО не виключати Україну з транснаціонального альянсу в обмін на мир з Росією, попередивши, що це призведе до того, що Україна опиниться в “сірій зоні”, де її єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Москви стане все більш нищівна зброя.
- В естонській розвідці заявляли, що російський президент Володимир Путін переконаний, що у війні проти України час на його боці. Він впевнений, що має у своєму розпорядженні достатньо ресурсів для підживлення військової машини.