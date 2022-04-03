Велика Британія хоче постачати зброю для України. Прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що вони планують таке для підриву планів Путіна на півдні України.

Про це повідомляє британська газета The Times.

При наданні протикорабельних ракет українські захисники зможуть потопити російські військові кораблі. Тоді для військ РФ унеможливиться можливість обстрілів прибережних міст з моря.

Прем’єр-міністр висловив бажання закупити зброю і надати Україні, аби не допустити наступу росіян на Одесу. Зазначимо, що британські протитанкові ракети вже були використані при обороні Києва.

Уряд Великої Британії наразі думає надати більше зброї України, оскільки характер розв’язаної Росією війни змінився.