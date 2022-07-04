Міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що країна розглядає можливість конфіскації російських активів для передачі їх Україні. У такий спосіб Велика Британія хоче наслідувати прикладу Канади.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Ліз Трасс заявила, що підтримує концепцію Канади. Наприкінці червня канадський парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає можливість конфіскації російських активів. Зокрема передачу майна іншій державі.

Велика Британія опрацьовує це питання з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів. За словами міністерки, вона, “безумовно, згодна з концепцією”.

Вилучені кошти можуть передати Україні або фізичним особам як репарації. Нині згідно з британськими законами, країна може призупинити російські активи відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів і продовжити призупинення ще на 56 днів. Під час цього періоду власник активу не може жодним чином отримати вигоду від нього.

Масштаби реконструкції будуть залежати від результатів і тривалості війни.