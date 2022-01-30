У разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.

Про це розповіла міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс в інтерв’ю телеканалу Sky News.

На тлі зростання напруженості між Заходом і Москвою через нарощування Росією військ на кордоні з Україною, Елізабет Трасс сказала: “Пріоритет номер один – утримати Володимира Путіна від таких дій”.

Очільниця МЗС заявила, що вона “абсолютно нічого не виключає”, коли йдеться про підтримку України – олігархам президента РФ Володимира Путіна “ніде буде сховатися” від жорстких санкцій, і в разі нападу Україні надішлють гроші та зброю з Великої Британії.

“Ось чому ми пропонуємо ввести додаткові війська в Естонію, ми надаємо більше повітряної підтримки через Чорне море, і ми постачаємо оборонну зброю Україні, щоб переконатися, що вона знаходиться в найкращому становищі, якщо Володимир Путін спробує здійснити вторгнення”, – наголошує Трасс.

Вона додала, що вже цього тижня буде підготовлений новий пакет потужних санкцій, які будуть введені блискавично, якщо Росія нападе на Україну.

Очільниця МЗС Великої Британії попередила, що мішенню санкцій може стати “будь-яка компанія, у якій зацікавлений Кремль і режим у Росії”. Про кого саме мова, Трасс уточнювати відмовилася.

Одначе, міністерка назвала “дуже малоймовірним” направлення британських військових воювати з українськими.

30 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про “дедалі тривожнішу” ситуацію в Україні після брифінгів керівників оборони.

“Я продовжую закликати Росію брати участь у переговорах і уникати необдуманого і катастрофічного вторгнення”, – наголосив Джонсон.