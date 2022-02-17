Уряд Великої Британії розглядає скасування програми видачі "золотих віз". За нею багаті іноземців, зокрема російські, могли отримати громадянство в обмін на капітали.

Про це повідомляють британські газети Financial Times і The Times.

Ситуацію почали обговорювати через “брудні кошти” російських бізнесменів та напруженої ситуації навколо України. Влада Сполученого Королівства вивчає візові правила для уникнення можливості проникнення в країну певних активів. Зокрема пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним.

Лондон заявляв, що приготував проти Російської Федерації “найжорсткіший режим санкцій” за весь час. Вони потенційно спрямовані на осіб, які здійснюють стратегічну й економічну підтримку російського режиму. У такий спосіб британський уряд намагається зупинити агресію РФ щодо України. Зміни у законодавстві дозволять запровадити санкції проти російських фізичних осіб і стратегічних компаній.

Довідка. Велика Британія розпочала програму “золотих віз” у 2008 році. Для цього іноземець мав вкласти від двох мільйонів фунтів стерлінгів в обмін на можливість жити в країні. Пізніше претендент міг подати на громадянство й отримати паспорт. Однак вже у 2015 році Сполучене Королівство почало посилено перевіряти претендентів. Перевірки запровадили, щоб не допустити обігу незаконних коштів. Для цього від заявників зажадали провести аудит своїх фінансових і ділових інтересів.

У 2021 році Велика Британія видала подібні візи 798 інвесторам. З них 82 були росіянами й ще 210 жителями Китаю.