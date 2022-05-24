Про це повідомило The Times.
Ліз Трасс схвалила ідею, щоб королівський флот захищав зерно, яке везуть з Одеси. Для остаточного рішення Лондон чекає на згоду від Сполучених Штатів Америки. Ідею має ще підтримати Туреччина, яка у квітні закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.
На Заході побоюються, що без домовленостей з РФ не вдасться вивезти зерно. Існує ризик виникнення з ними інцидентів у Чорному морі.
За планом військово-морські сили союзників очистять навколо порту територію від російських мін. Це потрібно для того, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції. Планується також розгорнути ракети великої дальності для того, щоб в Україні стримувати будь-які спроби Росії саботувати коридор.
З ініціативою створити коаліцію для експорту зерна з Одеси виступила Литва. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував військово-морську операцію для запобігання світової продовольчої кризи.
Долучитися можуть деякі країни НАТО та інші країни, які залежать від зерна. Серед них Єгипет, який суттєво постраждав через дефіцит пшениці.
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