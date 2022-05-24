Про це повідомило The Times.

Ліз Трасс схвалила ідею, щоб королівський флот захищав зерно, яке везуть з Одеси. Для остаточного рішення Лондон чекає на згоду від Сполучених Штатів Америки. Ідею має ще підтримати Туреччина, яка у квітні закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

На Заході побоюються, що без домовленостей з РФ не вдасться вивезти зерно. Існує ризик виникнення з ними інцидентів у Чорному морі.

За планом військово-морські сили союзників очистять навколо порту територію від російських мін. Це потрібно для того, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції. Планується також розгорнути ракети великої дальності для того, щоб в Україні стримувати будь-які спроби Росії саботувати коридор.

З ініціативою створити коаліцію для експорту зерна з Одеси виступила Литва. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував військово-морську операцію для запобігання світової продовольчої кризи.

Долучитися можуть деякі країни НАТО та інші країни, які залежать від зерна. Серед них Єгипет, який суттєво постраждав через дефіцит пшениці.