Велика Британія передала Україні ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Їх надали у межах чергового пакету допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Міноборони наголосили, що ракети мають вирішальну роль у стримуванні просування Росії. The Telegraph писало щодо їхньої передачі 21 листопада. Зазначено, що кожна ракета коштує приблизно 175 тисяч фунтів стерлінгів.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces. This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

Brimstone 2 мають удвічі більшу дистанцію ураження, ніж їхня попередня модифікація. Ракети здатні вражати цілі за лазерним наведенням, яке можуть забезпечувати наземні війська, літаки чи транспортери. Ще вони можуть влучати ціль за власним визначенням із попередньо запрограмованого переліку за допомогою радара.

За допомогою системи ракета сканує поле бою та обирає найбільш відповідну ціль. При цьому вона відсіює цивільні транспортні засоби або менш важливу військову техніку. Завдяки цьому можна зменшити ймовірність втрат серед цивільного населення.

Перша версія ракет Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. Через три роки їх модернізували шляхом додання лазерного наведення. Brimstone 2 надійшов на озброєння британських ВПС у 2016 році.

Ракетна має дальність ураження під час запуску з літака до 37 миль, що складає близько 59 км. Україна може користуватися ними з пускових установок, які обладнані на наземній техніці.