Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу для мешканців, які опинилися в тимчасовій окупації через агресію РФ. Два мільйони фунтів стерлінгів спрямують на постачання харчових продуктів.

Про це повідомляє інформаційний вебсайт державного сектору Сполученого Королівства GOV.UK.

За словами міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс, вантажівки із гуманітарним грузом будуть відправляти зі складів Польщі та Словаччини. Близько 25 вантажівок привезуть сухі продукти, консерви та воду до найбільш постраждалих регіонів України.

“Це життєво важлива пожертва продуктів харчування та припасів допоможе підтримати український народ перед варварським вторгненням Росії”, – сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Зокрема уряди чотирьох країн постійно працюють над тим, щоб забезпечити необхідним тих, хто наражається на найбільший ризик. Серед них Велика Британія, Польща, Словаччина та Україна.

Раніше українська сторона залишила запит Сполученому Королівству щодо необхідної допомоги для тимчасово оточених міст. МЗС Великої Британії зазначає, що за попередніми оцінками допомоги потребують понад 12 мільйонів людей. Також необхідність допомогти українцям, які змушені ховатися у підвалах від російських бомб та ракет висловила радниця МВС з гуманітарних питань Еліс Хупер.