Велика Британія надасть фінансову допомогу у розмірі 45 мільйонів фунтів для гуманітарних організацій, які опікуються найбільш уразливими верствами населення України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

15 мільйонів виділено на Український гуманітарний фонд ООН (UHF) для допомоги постраждалим жінкам та дітям від сексуального та гендерного насильства.

Ще 15 мільйонів фунтів надішлють ЮНІСЕФ для фінансування харчування вагітних жінок та підтримки психічного здоров’я дітей.

Також додаткове медичне обладнання, харчові продукти та інша невідкладна допомога надійде в Україну найближчими тижнями. Велика Британія забезпечить і подальші постачання медичних товарів.

Наразі майже 16 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги в Україні. Також понад п’ять мільйонів вимушено переміщених осіб прибули до європейських країн з початку повномасштабної війни.

“Британська допомога надає підтримку найбільш вразливим верствам населення України, зокрема жінкам і дітям, які стикаються з підвищеним ризиком сексуального насильства та експлуатації”, — заявила Ліз Трасс.

Відтепер повний пакет підтримки Великої Британії у розмірі 220 мільйонів фунтів стерлінгів переданий урядам і партнерам для надання підтримки в Україні та прилеглих регіонах.