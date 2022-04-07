Про це повідомляє британське видання The Times.

Військове командування Сполученого королівства розробляє плани з відправки бронетехніки. Йдеться про два варіанти машин. Перший – це двовісний захищений бронеавтомобіль Jackal. Він має на озброєнні 12,7-мм кулемет. Ним зазвичай користується британська армія для розвідки та патрулювання.