Про це повідомляє британське видання The Times.
Військове командування Сполученого королівства розробляє плани з відправки бронетехніки. Йдеться про два варіанти машин. Перший – це двовісний захищений бронеавтомобіль Jackal. Він має на озброєнні 12,7-мм кулемет. Ним зазвичай користується британська армія для розвідки та патрулювання.
Mastiff є тривісним бронеавтомобілем з відсіком для десанту з восьми осіб. Транспортний засіб передбачає оснащення різною зброєю: 7,62-мм автоматичним кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.
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