Сьогодні, 3 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступить з промовою до українського парламенту, під час якої оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 300 мільйонів фунтів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні британського уряду.

Ще минулого тижня міністри Сполученого Королівства проінформували парламент Великої Британії про плани відправити Україні складні наземні ракети Brimstone та засоби протиповітряної оборони STORMER.

Сьогодні під час звернення до парламенту України Борис Джонсон повідомить про новий пакет військової допомоги на суму 300 млн фунтів стерлінгів для підтримки України від незаконного вторгнення РФ.

До пакета входить обладнання радіоелектронної боротьби, контрбатарейна радарна система, обладнання для глушіння GPS та тисячі приладів нічного бачення.

Також найближчими тижнями Велика Британія передасть Україні понад десяток нових автомобілів Toyota Landcruiser для захисту цивільних чиновників у східних регіонах України та евакуації мирного населення з прифронтових районів.