Про це йдеться в офіційному повідомленні британського уряду.
Ще минулого тижня міністри Сполученого Королівства проінформували парламент Великої Британії про плани відправити Україні складні наземні ракети Brimstone та засоби протиповітряної оборони STORMER.
Сьогодні під час звернення до парламенту України Борис Джонсон повідомить про новий пакет військової допомоги на суму 300 млн фунтів стерлінгів для підтримки України від незаконного вторгнення РФ.
До пакета входить обладнання радіоелектронної боротьби, контрбатарейна радарна система, обладнання для глушіння GPS та тисячі приладів нічного бачення.
Також найближчими тижнями Велика Британія передасть Україні понад десяток нових автомобілів Toyota Landcruiser для захисту цивільних чиновників у східних регіонах України та евакуації мирного населення з прифронтових районів.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія допоможе Україні у зруйнуванні планів Президента РФ Володимира Путіна.
- Раніше повідомлялось, що уряд Великої Британії направить групу експертів для збору доказів воєнних злочинів, які коїли російські військові на території України.
- Також міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала надати Україні військові літаки. Зокрема вона виступила за посилену довгострокову підтримку.