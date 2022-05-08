Велика Британія надасть Україні допомогу на суму понад $1,5 млрд

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був одним із найрішучіших ініціаторів допомоги Україні ще з 24 лютого. Уряд Джонсона надіслав в Україну протитанкові ракети, системи протиповітряної оборони та іншу зброю.
Нове зобов’язання майже вдвічі збільшує попередні зобов’язання Великої Британії щодо України, і уряд заявив, що це найвищий рівень витрат на конфлікт з часів воєн в Іраку та Афганістані.
“Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє невимовні руйнування в Україні, але й загрожує миру та безпеці у всій Європі”, – йдеться у заяві Джонсона. Минулого тижня він став першим західним лідером, який виступив перед українським парламентом від початку вторгнення.
Лідери країн G7 – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США — проведуть віртуальну зустріч із Володимиром Зеленським сьогодні, у неділю, за день до того, як Росія відзначить своє свято Дня Перемоги.
У Великій Британії заявили, що додаткові витрати на Україну надходитимуть із резерву, який уряд використовує на надзвичайні ситуації.
В уряді також повідомили, що Джонсон проведе зустріч провідних оборонних компаній пізніше цього місяця, щоб обговорити збільшення виробництва у відповідь на збільшення попиту, створеного війною в Україні.
- Нагадаємо, флісову кофту президента України Володимира Зеленського продали на благодійному аукціоні Christie’s у Лондоні. За неї вторгували 90 000 фунтів стерлінгів або понад 3,3 мільйона гривень.
- 5 травня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Речник Даунінг-стріт розповів про обговорення ними можливості спорядження зброї більшої дальності до України.
- Також Велика Британія передасть Україні 13 броньованих машин для евакуації цивільних з “гарячих точок”, зокрема на Донеччині та Луганщині.
- Окрім цього прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія допоможе Україні у зруйнуванні планів Президента РФ Володимира Путіна.