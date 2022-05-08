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Велика Британія надасть Україні допомогу на суму понад $1,5 млрд

Велика Британія планує надати Україні додаткову військову допомогу на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів, що еквівалентно сумі у понад 1,5 млрд доларів США.

Неділя, 8 травня 2022, 07:47
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Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був одним із найрішучіших ініціаторів допомоги Україні ще з 24 лютого. Уряд Джонсона надіслав в Україну протитанкові ракети, системи протиповітряної оборони та іншу зброю.

Нове зобов’язання майже вдвічі збільшує попередні зобов’язання Великої Британії щодо України, і уряд заявив, що це найвищий рівень витрат на конфлікт з часів воєн в Іраку та Афганістані.

“Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє невимовні руйнування в Україні, але й загрожує миру та безпеці у всій Європі”, – йдеться у заяві Джонсона. Минулого тижня він став першим західним лідером, який виступив перед українським парламентом від початку вторгнення.

Лідери країн G7 – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США — проведуть віртуальну зустріч із Володимиром Зеленським сьогодні, у неділю, за день до того, як Росія відзначить своє свято Дня Перемоги. 

У Великій Британії заявили, що додаткові витрати на Україну надходитимуть із резерву, який уряд використовує на надзвичайні ситуації.

В уряді також повідомили, що Джонсон проведе зустріч провідних оборонних компаній пізніше цього місяця, щоб обговорити збільшення виробництва у відповідь на збільшення попиту, створеного війною в Україні.

Теги: Борис Джонсон, Велика Британія, війна, допомога Україні, російсько-українська війна

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