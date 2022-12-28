Про це інформує пресслужба Міністерства оброони Великої Британії.

У Міноборони зазначили, що Військово-морський флот Великої Британії провів навчання на гелікоптерах Sea King для 10 екіпажів Збройних сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні спроможності.

“Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у межах своєї подальшої підтримки”, – наголосили у Міноборони.

🚁 The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support. The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vQUjfAWMrP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 28, 2022

Зазначимо, що у листопаді цього року стало відомо, що Велика Британія вперше надішле гелікоптери Sea King з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тоді щодо передачі гвинтокрила оголосило Міністерство оборони Великої Британії. Bloomberg навело слова глави британського Міноборони Бена Волесса, що це перший випадок передачі гелікоптера.

Варто зауважити, що Sea King призначені для пошуку й порятунку. Раніше Sea King використовувалися Королівськими ВПС і Королівським військово-морським флотом. З експлуатації зняли останній екземпляр у 2018 році.

Щодо підтримки України, то нещодавно Велика Британія передала чергову партію допомоги. Зокрема понад 900 генераторів і приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів. Комплекти передадуть Збройним силам України. Серед них є одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети.

“Ми очікуємо, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів для холодної погоди”, — сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Бен Воллес наголосив, що Велика Британія надалі буде непохитною у питанні допомоги Україні. За його словами, країна вже взяла на себе зобов’язання надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.