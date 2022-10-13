У Великій Британії оголосили про постачання Україні американські всепогодні керовані ракети класу "повітря — повітря" AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства Бен Воллес.

“Останні невибіркові удари Росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну”, — сказав він.

Також британці вважають, що вдосконалені ракети AMRAAM, які поставлять найближчими тижнями, можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони NASAMS.

Водночас держава надасть сотні додаткових зенітних ракет інших типів, безпілотники й ще 18 гаубиць.

ДОВІДКА: NASAMS має найсучаснішу систему захисту, яка є адаптивною. Установка надає можливість максимізувати здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Система має дальність ураження від 20 до 180 км в залежності від снаряда. Висота ураження сягає до 21 кілометру, а ймовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд, також ціль можуть вражати максимально до 1 тисячі метрів на секунду. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.