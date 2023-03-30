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Велика Британія надасть Україні САУ AS90 — Sky News

Велика Британія зможе передати Україні самохідні артилерійські установки AS90. Це стало можливим завдяки угоді зі Швецією.

Четвер, 30 березня 2023, 11:20
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Про це йдеться у заяві британського міністерства оборони та міністра оборони Швеції Пола Джонсона.

Велика Британія придбає у Швеції артилерію Archer, що дозволить їй надати ще техніки Україні.

“Велика Британія сьогодні також оголосила про контракт на суму майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів на поповнення боєприпасів, наданих Україні, гвинтівками Carl-Gustaf M4 виробництва Saab”, – додали в МО.

За словами міністрів, вони підписали договір, який передбачає збільшення військової підтримки України.

Українські артилеристи вже завершують навчання на 155-мм гаубиці AS90. Вони проходили у Великій Британії. AS90 забезпечує броньований захист екіпажу і одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані.

Теги: AS90, артилерія, Велика Британія, російсько-українська війна, самохідні гаубиці, САУ

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