Велика Британія надасть Україні САУ AS90 — Sky News

Про це йдеться у заяві британського міністерства оборони та міністра оборони Швеції Пола Джонсона.
Велика Британія придбає у Швеції артилерію Archer, що дозволить їй надати ще техніки Україні.
“Велика Британія сьогодні також оголосила про контракт на суму майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів на поповнення боєприпасів, наданих Україні, гвинтівками Carl-Gustaf M4 виробництва Saab”, – додали в МО.
За словами міністрів, вони підписали договір, який передбачає збільшення військової підтримки України.
Українські артилеристи вже завершують навчання на 155-мм гаубиці AS90. Вони проходили у Великій Британії. AS90 забезпечує броньований захист екіпажу і одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані.
- Країни-партнери Велика Британія та Польща зобов’язалися побудувати в Україні два містечка для тимчасового розміщення переселенців.
- 20 березня підписано угоду про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.