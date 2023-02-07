Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.
Допомога надійшла за сприяння міністерства транспорту Великої Британії.
“Йдеться про необхідне зараз обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури: 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами”, – зазначено у повідомленні.
У компанії додали, що у січні українські залізничники пройшли навчальний тренінг для роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge.
“Укрзалізниця” подякувала британській компанії за надану допомогу.
- Протягом 2022 році “Укрзалізниця” перевезла близько 1,4 млн громадян між Європейським Союзом та Україною. Це рекордна кількість пасажирів за останні 10 років.
- Наприкінці грудня уряд Швейцарії ухвалив рішення про виділення 14 мільйонів швейцарських франків для України на фінансування та постачання рейкових скріплень для відновлення залізничної інфраструктури й безперебійного функціонування залізничного транспорту.