Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

Допомога надійшла за сприяння міністерства транспорту Великої Британії.

“Йдеться про необхідне зараз обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури: 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами”, – зазначено у повідомленні.

У компанії додали, що у січні українські залізничники пройшли навчальний тренінг для роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge.

“Укрзалізниця” подякувала британській компанії за надану допомогу.