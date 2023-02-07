АТ "Укрзалізниця" отримала першу партію обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited. Загалом Україні нададуть допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

Допомога надійшла за сприяння міністерства транспорту Великої Британії.

“Йдеться про необхідне зараз обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури: 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами”, – зазначено у повідомленні.

У компанії додали, що у січні українські залізничники пройшли навчальний тренінг для роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge.

“Укрзалізниця” подякувала британській компанії за надану допомогу.