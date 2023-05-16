Велика Британія надішле Україні сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення для підтримки Києва на полі бою. Їх радіус дії удвічі більший аніж у ракет Himars.

Про це повідомляє The Telegraph.

Про надання Україні безпілотників повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського 15 травня.

Дрони-камікадзе, які надасть Велика Британія, мають радіус дії понад 200 км, що удвічі більше аніж у ракет Himars, які вже використовує Україна. Ці БПЛА доповнять також далекобійні ракети Storm Shadow, які Велика Британія надбала Україні минулого тижня.

13 травня Україна вперше застосувала британські ракети, вразивши цілі російських військ у тимчасово окупованому Луганську, що майже у 130 км від лінії фронту.

Джерела з питань оборони повідомили Telegraph, що безпілотники були “односторонніми”, додавши, що їхня основна мета – “переносити боєприпаси”.

“Їх швидко розробили та адаптували за значно нижчих витрат, ніж інші”, — сказали джерела, додавши, що “вони мають ефект, порівнянний з артилерійським снарядом”.

Також за даними джерел, безпілотники надійдуть до України “найближчими місяцями”, оскільки вони все ще проходять пізніші етапи закупівлі.

На початку цього року QinetiQ, компанія оборонних технологій із Гемпшира, працювала з міністерством оборони Великої Британії над програмою безпілотників, щоб “надати рекомендації щодо безпілотних літальних систем, які могли б бути легко розгорнуті українськими військовими”.

За даними QinetiQ, один із тестових проєктів включав надрукований на 3D-принтері дрон-камікадзе із дельта-крилом. Нічого не вказувало на те, що це зброя, закуплена для України.

У лютому Сунак пообіцяв, що Сполучене Королівство надасть Києву засоби більшої дальності, які “порушать здатність Росії постійно націлюватися на цивільну та критично важливу національну інфраструктуру України та допоможуть послабити тиск на лінії фронту України”.

Водночас головною умовою надання далекобійної зброї є те, аби не застосовувати її по цілях на території РФ.

“Наша підтримка завжди була за умови, що вона буде використана для захисту українського суверенітету. З цими дронами це не відрізняється”, – сказав речник британського прем’єра.

Грег Бегвелл, президент Асоціації повітряно-космічної енергетики Великобританії, заявив, що концепція нових безпілотників схожа на постачання Україні Storm Shadow.

Він сказав, що “це підвищує ставку. Він летить у певну точку на землі й вибухає”.

Бегвелл додав, що постачання Україні безпілотників, які можуть долати понад 200 км, дозволить ЗСУ “завдавати удари за межі обмеженої дальності артилерії, яку вони мала досі”.

“Це війна за логістику, і якщо ви можете відмовити іншій стороні в доступі до логістики, це змінює гру. Досі всі опиралися заглибленню. Але якщо поглянути на географію та фронт бойових дій, Росія була захищена від нападу з боку України. Тепер у них є можливість щось з цим зробити. Це змусить Росію двічі подумати про те, що вона робить”, – сказав він.