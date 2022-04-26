Уряд Великої Британії схвалив рішення щодо постачання Україні додаткових 40 пожежних машин та 22 карет швидкої допомоги. Їх мають доставити вже найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Зазначено, що пожежні машини наповнені тисячами одиниць спеціального рятувального обладнання, зокрема 300 пожежними рукавами та майже 10 000 одиницями захисного одягу, а “швидкі” оснащені сучасними аптечками та медичними сумками.

Також Велика Британія вже виділила кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів США для підтримки багатосторонніх банків розвитку, щоб підтримати економіку України та допомогти українському уряду продовжувати надавати основні послуги. Загальна сума гуманітарної допомоги для розв’язання поточних проблем становить близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів (більш ніж 15 мільярдів гривень).