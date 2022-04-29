Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс уточнила, що їхні спеціалісти надаватимуть допомогу представникам української влади, як зі збором доказів, так і у судовому переслідуванні воєнних злочинців РФ. Група включатиме також експертів із сексуального насильства.
“Росія принесла в Україну варварство і вчинила підлі звірства, в тому числі проти жінок. Британський досвід допоможе знайти правду і притягнути до відповідальності режим Путіна. Справедливість настане”, – заявила Трасс.
Фахівці прибудуть на початку травня до Польщі, після чого зустрінуться з міжнародними партнерами, неурядовими організаціями, переселенцями та представниками України, щоб визначити допомогу, яку можуть надати.