Уряд Великої Британії направить групу експертів для збору доказів воєнних злочинів, які коїли російські військові на території України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс уточнила, що їхні спеціалісти надаватимуть допомогу представникам української влади, як зі збором доказів, так і у судовому переслідуванні воєнних злочинців РФ. Група включатиме також експертів із сексуального насильства.

“Росія принесла в Україну варварство і вчинила підлі звірства, в тому числі проти жінок. Британський досвід допоможе знайти правду і притягнути до відповідальності режим Путіна. Справедливість настане”, – заявила Трасс.

Фахівці прибудуть на початку травня до Польщі, після чого зустрінуться з міжнародними партнерами, неурядовими організаціями, переселенцями та представниками України, щоб визначити допомогу, яку можуть надати.