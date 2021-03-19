Росія є найбільшим викликом у галузі безпеки Великої Британії, тому країна побудує більше ядерної зброї, а Лондон розширить свою присутність у високотехнологічних сферах космосу та кіберпростору.

Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон у широкому звіті британської військової та зовнішньої політики, інформує CNN.

Для досягнення своїх цілей британський уряд хоче збільшити витрати на оборону на 24 млрд фунтів стерлінгів (33,3 млрд доларів) протягом наступних чотирьох років.

Уряд також збільшить бюджет інших сфер на десятки мільярдів фунтів стерлінгів. Зокрема, 15 млрд фунтів виділять на дослідження та розробку в галузі науки та техніки, понад 17 млрд фунтів – для боротьби зі зміною клімату та сприяння розвитку біорізноманіття і 13 млрд фунтів – на боротьбу з коронавірусом.

У документі відзначили стратегічну співпрацю зі США та НАТО. Однак країна планує розширити роль у всьому світі, зокрема в Індо-Тихоокеанського регіоні.

У цьому напрямку Велика Британія готова протистояти викликам Китаю. В документі Пекін описують, як “найбільшу державну загрозу економічній безпеці Великої Британії”.

Виступаючи в парламенті після оприлюднення доповіді, Джонсон розкритикував Китай за масове затримання уйгурів у провінції Синьцзян та лікування прихильників демократії в Гонконзі. Водночас він заявив, що Лондон повинен співпрацювати з Пекіном для вирішення глобальних проблем.

“Немає сумнівів, що Китай поставить великий виклик для відкритого суспільства, такого як наше, але ми також працюємо з Китаєм там, де це відповідає нашим цінностям та інтересам, включаючи побудову міцних і позитивних економічних відносин та вирішення проблем кліматичних змін”, – сказав Джонсон.

У 116-сторінковому звіті Велика Британія критикує Росію.

“Росія залишатиметься найгострішою прямою загрозою для Великої Британії”, – сказано в одному з пунктів.

Зазначається, що країна буде співпрацювати з членами НАТО для забезпечення єдиної реакції Заходу, поєднуючи військові, розвідувальні та дипломатичні зусилля для “стримування ядерних та гібридних загроз нашій безпеці, особливо з боку Росії”.

В рамках своєї стратегії стримування Великобританія збільшить кількість ядерних боєголовок до 260, що суттєво зростає у порівнянні з раніше оголошеною метою у кількості 180 боєголовок.

Королівський флот утримуватиме чотири атомні підводні човни з балістичними ракетами, з яких можна буде запускати ці боєголовки. Принаймні один підводний човен постійно нестиме службу.

Документ також підтверджує прихильність Великобританії до НАТО, заявляючи, що ці сили можуть бути спрямовані на захист своїх європейських союзників.

“Британія залишатиметься непохитно відданою НАТО та збереженню миру та безпеки в Європі, і на цій надійній основі ми будемо шукати друзів та партнерів, де б вони не знаходились, будуючи коаліцію відкритості та інновацій”, – йдеться у звіті.

Більше британських військ буде частіше розміщуватися за кордоном. Країна також оновить свої військові об’єкти в таких країнах, як Сінгапур, Оман, Кенія та Гібралтар.

У звіті описуються плани щодо розширення космічних операцій Великої Британії. Британські військові сформують космічне командування, яке “забезпечить те, щоб збройні сили мали передові можливості для просування інтересів Великої Британії на Землі та в космосі” до цього літа.

У доповіді йдеться про те, що Велика Британія є третьою за потужністю кібердержавою у світі. Вона спробує використати цю владу в новій Національній кіберсилі, яка буде інтегрована з антитерористичними та військовими силами.