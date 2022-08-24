Під час візиту на Солсберійську рівнину лідер Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що Велика Британія не буде політично розділена щодо захисту України від російської агресії.

Про це повідомляє The Guardian.

Кір Стармер зазначив, що через шість місяців після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він відвідав Солсберійську рівнину, де спостерігав, як британські військові тренують та навчають українських військових з бойовими снарядами й створюють умови з якими вони можуть зіткнутися під час справжніх боїв.

“Я був дуже вражений підготовкою, яку я побачив тут. Світова репутація британських військ пов’язана зі стійкістю, сталевою рішучістю й мужністю на полі бою”, – зазначив Кір Стармер.

Також він додав: “Моя місія, моє послання українському народу, нашим військам, нашим союзникам по НАТО полягає в тому, що у питанні захисту України від російської агресії ми єдині”.

Кір Стармер наголосив на тому, що щодо захисту України від агресії РФ Велика Британія не буде політично розділена, і він доніс це повідомлення саме під час військових навчань.