Про це повідомляє The Guardian.
Кір Стармер зазначив, що через шість місяців після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він відвідав Солсберійську рівнину, де спостерігав, як британські військові тренують та навчають українських військових з бойовими снарядами й створюють умови з якими вони можуть зіткнутися під час справжніх боїв.
“Я був дуже вражений підготовкою, яку я побачив тут. Світова репутація британських військ пов’язана зі стійкістю, сталевою рішучістю й мужністю на полі бою”, – зазначив Кір Стармер.
Також він додав: “Моя місія, моє послання українському народу, нашим військам, нашим союзникам по НАТО полягає в тому, що у питанні захисту України від російської агресії ми єдині”.
Кір Стармер наголосив на тому, що щодо захисту України від агресії РФ Велика Британія не буде політично розділена, і він доніс це повідомлення саме під час військових навчань.
- Нова Зеландія направить до Великої Британії 120 військових інструкторів. Вони братимуть участь у підготовці українських військових.
- Данія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії. До Сполученого Королівства скерують 130 данських інструкторів.
- Військовослужбовців Збройних сил України будуть навчати військові інструктори з Фінляндії. Вони долучаться до тренувань у Великій Британії.