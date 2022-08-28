Велика Британія нині не планує пропонувати нові схеми підтримки українських переселенців. Це стосується лише тих, хто перебуває у країні понад пів року.

Про це повідомило The Guardian.

Для тих, хто знаходиться у Сполученому Королівстві більш як шість місяців, перестане діяти програма підтримки. Йдеться про ініціативу від британського уряду “Будинки для українців”.

Власники будинків, які прихистили українців, отримують щомісячно 350 фунтів стерлінгів. Поки уряд не збирався продовжувати дію програми. Те саме стосується додаткових заходів підтримки для таких спонсорів.

“Будинки для українців” працюють з березня. У Великій Британії перебувають близько 84 тисячі осіб. До зими тимчасового притулку можуть позбутися близько 15-21 тисячі українців.

Частина родин, які прихистили переселенців, повідомляли, що вони потребують додаткової допомоги від уряду. В іншому випадку вони не зможуть приймати біженців. “Існує значний ризик того, що – навіть якщо репарація доступна – багатьом українським сім’ям може знадобитися представити себе як бездомних через відсутність спонсорів чи інших варіантів”, – сказав Джеймс Джеймісон, голова Асоціації місцевого самоврядування.

Міністр у справах біженців лорд Гаррінгтон закликав збільшити виплати до 700 фунтів стерлінгів на місяць. Утім він не має повноважень здійснювати підвищення та йому відмовили.

Уряд поки просить чинних господарів дозволити українцям залишатися довше шести місяців і запрошує нових спонсорів. Для багатьох переселенців шестимісячний період закінчиться в середині вересня.