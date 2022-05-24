Велика Британія не планує відправляти кораблі Королівського флоту для розблокування порту Одеси в Україні, попри заяву міністерки закордонних справ Сполученого Королівства ліз Трасс.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на речника уряду Великої Британії.

Міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс раніше схвалила ідею щодо залучення кораблів Королівського флоту для вивезення продовольства з України. Ініціатором створення коаліції для вивозу зерна з одеського порту виступила Литва. Голова МЗС кераїни Габріелюс Ландсбергіс запропонував військово-морську операцію для запобігання світової продовольчої кризи.

Одначе речник уряду Великої Британії повідомив, що відправлення військових кораблів Королівсткого флоту не планується.

“Ми й надалі інтенсивно працюватимемо з міжнародними партнерами, щоби знайти шляхи відновлення експорту зерна з України. Однак поки немає планів розгорнути військові кораблі Великобританії в Чорному морі”, — представник британського уряду.