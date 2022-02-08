Про це йдеться в авторському матеріалі Бориса Джонсона у британській газеті The Times.
У Великій Британії заявили, що вже погодили відправлення 350 королівських морських піхотинців до Польщі у межах планів на випадок надзвичайних ситуацій на тлі побоювання щодо ймовірного нового нападу на Україну.
Британський прем’єр зазначив, що готовий піти далі та розглядає можливість спорядження винищувачів Typhoon і військових кораблів у східну частину Європи. Зокрема йдеться про розміщення літаків у Румунії та Болгарії.
“Я ніяк не зрозумію, як загрози Україні сприяють цілям Кремля тримати сили НАТО якмога далі від Росії, утримувати нові країни від вступу до Альянсу та вимагати відмови від співпраці його членів з Києвом. Не може бути більш переконливого аргументу на користь необхідності НАТО, ніж російські танки, котрі знову вдираються в європейську країну”, – наголосив Джонсон.
Водночас прем’єр висловив повагу Великої Британії до Росії та пам’яті про те, як “пліч-о-пліч перемогли фашизм”. Попри це він зауважив, що союзники не мають наміру заохочувати російську “примусову дипломатію” щодо України.
Джонсон переконаний, що наразі спостерігається найбільше військове нарощування в Європі з часів Холодної війни, що підтверджує нагальність зусиль дипломатів.
Він висловив сподівання, що дипломатія дозволить запобігти поглибленню нинішньої кризи. Проте, у разі поразки перемовин, за словами Бориса Джонсона, у Лондона та союзників до початку будь-якого нового нападу РФ вже будуть готові відповідні заходи.
- Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про досить жорстку позицію щодо Російської Федерації. Також британський прем’єр-міністр Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд.
- Також стало відомо, що влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- Окрім цього, у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.
- Раніше аналітики американського банку JPMorgan Chase закликали своїх клієнтів відмовитися від довгострокових інвестицій у російський рубль, посилаючись на зростання напруженості навколо України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.
- Також у НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.