Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не "здригнеться" у своїй незмінній підтримці Європи.

Про це йдеться в авторському матеріалі Бориса Джонсона у британській газеті The Times.

У Великій Британії заявили, що вже погодили відправлення 350 королівських морських піхотинців до Польщі у межах планів на випадок надзвичайних ситуацій на тлі побоювання щодо ймовірного нового нападу на Україну.

Британський прем’єр зазначив, що готовий піти далі та розглядає можливість спорядження винищувачів Typhoon і військових кораблів у східну частину Європи. Зокрема йдеться про розміщення літаків у Румунії та Болгарії.

“Я ніяк не зрозумію, як загрози Україні сприяють цілям Кремля тримати сили НАТО якмога далі від Росії, утримувати нові країни від вступу до Альянсу та вимагати відмови від співпраці його членів з Києвом. Не може бути більш переконливого аргументу на користь необхідності НАТО, ніж російські танки, котрі знову вдираються в європейську країну”, – наголосив Джонсон.

Водночас прем’єр висловив повагу Великої Британії до Росії та пам’яті про те, як “пліч-о-пліч перемогли фашизм”. Попри це він зауважив, що союзники не мають наміру заохочувати російську “примусову дипломатію” щодо України.

Джонсон переконаний, що наразі спостерігається найбільше військове нарощування в Європі з часів Холодної війни, що підтверджує нагальність зусиль дипломатів.

Він висловив сподівання, що дипломатія дозволить запобігти поглибленню нинішньої кризи. Проте, у разі поразки перемовин, за словами Бориса Джонсона, у Лондона та союзників до початку будь-якого нового нападу РФ вже будуть готові відповідні заходи.