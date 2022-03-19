Про це Ліз Трасс розповіла в інтерв’ю виданню The Times.
За словами британської міністерки, олігархи із РФ також причетні до війни в Україні.
Трасс зауважила, що у них була можливість змусити президента Росії Володимира Путіна відмовитись від вторгнення, проте вони нічого не зробили.
“Ці олігархи дозволили Путіну робити те, що він робить. На його руках кров”, – наголосила очільниця британського МЗС.
Вона також додала, що російський олігарх Роман Абрамович ніколи не зможе повернутись до Великої Британії.
Ліз Трасс вважає, що Захід повинен винести урок з того, що своєчасно не зупинив російську агресію. На її думку, тепер їм необхідно запровадити ще більше санкцій проти РФ та активно допомагати Україні з озброєнням.
“Більше не повинно бути примирення з авторитарними режимами”, – додала вона.
- Нагадаємо, голова міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс переконана, що Росія використовує мирні перемовини з Україною у власних цілях. На думку міністерки, що таким чином РФ затягує час аби підготуватися до нових воєнних злочинів проти України.
- Відомо також, що Велика Британія додала 386 депутатів держдуми РФ до санкційного списку, який був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Окрім цього уряд Великої Британії повідомив про запровадження чергових санкцій проти Росії. У списку опинились 7 російських олігархів та політиків.