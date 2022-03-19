Міністерка Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що санкції запроваджені проти російських олігархів не будуть скасовані ніколи.

Про це Ліз Трасс розповіла в інтерв’ю виданню The Times.

За словами британської міністерки, олігархи із РФ також причетні до війни в Україні.

Трасс зауважила, що у них була можливість змусити президента Росії Володимира Путіна відмовитись від вторгнення, проте вони нічого не зробили.

“Ці олігархи дозволили Путіну робити те, що він робить. На його руках кров”, – наголосила очільниця британського МЗС.

Вона також додала, що російський олігарх Роман Абрамович ніколи не зможе повернутись до Великої Британії.

Ліз Трасс вважає, що Захід повинен винести урок з того, що своєчасно не зупинив російську агресію. На її думку, тепер їм необхідно запровадити ще більше санкцій проти РФ та активно допомагати Україні з озброєнням.