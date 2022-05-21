Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Зазначається, що побоювання про те, що в Об’єднаного Королівства та союзників є побоювання щодо виникнення війни в Молдові через війну в Україні. Саме тому Велика Британія та союзники розглядають можливість відправки сучасного озброєння до Молдови.
“Я б хотіла, щоби Молдова була обладнана відповідно до стандартів НАТО”, — зауважила Трасс.
Міністерка додала, що амбіції Кремля можуть виходити за межі України. Зараз це є предметом дискусії Великої Британії та союзників.
Згідно з планом, члени НАТО можуть відправити військове обладнання Молдові для заміни обладнання радянських часів, а також навчити військових використовувати нову зброю.
- Раніше повідомлялося, що США планують надати Україні протикорабельні ракети для боротьби з російською морською блокадою.
- Також понад 40 країн зустрінуться 23 травня у форматі “Рамштайн” задля обговорення допомоги Україні.