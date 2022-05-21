Молдова може отримати озброєння за стандартами НАТО. Таку можливість обговорює Велика Британія із союзниками.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Зазначається, що побоювання про те, що в Об’єднаного Королівства та союзників є побоювання щодо виникнення війни в Молдові через війну в Україні. Саме тому Велика Британія та союзники розглядають можливість відправки сучасного озброєння до Молдови.

“Я б хотіла, щоби Молдова була обладнана відповідно до стандартів НАТО”, — зауважила Трасс.

Міністерка додала, що амбіції Кремля можуть виходити за межі України. Зараз це є предметом дискусії Великої Британії та союзників.

Згідно з планом, члени НАТО можуть відправити військове обладнання Молдові для заміни обладнання радянських часів, а також навчити військових використовувати нову зброю.