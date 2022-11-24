Про це інформує Reuters.
Рішення прийняли після розгляду “поточних і майбутніх можливих ризиків безпеці, пов’язаних зі встановленням систем візуального спостереження на території уряду, заявив канцлер герцогства Ланкастер Олівер Доуден у письмовій заяві до парламенту.
“Огляд прийшов до висновку, що у світлі загрози для Великої Британії та збільшення можливостей і підключення цих систем потрібні додаткові засоби контролю”, — пояснив Доуден.
Британська директива стосується камер, виготовлених компаніями, які підпадають під дію китайського законодавства про безпеку, і містить вказівки для департаментів щодо відключення таких пристроїв від основних комп’ютерних мереж і розгляду питання про їх повне видалення.
Це сталося через кілька місяців після того, як десятки законодавців закликали заборонити продаж і використання камер безпеки виробництва Hikvision і Dahua, двох частково державних китайських фірм, через побоювання щодо конфіденційності та занепокоєння щодо того, що продукти цих компаній пов’язані з порушеннями прав людини в США.
Сполучені Штати ввели обмеження на торгівлю та використання камер Hikvision, Dahua та інших китайських компаній.
Більшість британських державних органів використовують камери спостереження Hikvision або Dahua, заявила в липні група захисту конфіденційності Big Brother Watch.
У низці державних відомств, зокрема у міністерстві внутрішніх справ, камери Hikvision використовувалися на фасадах їхніх будівель.
У заяві Доудена зазначається, що після перевірки уряду відомства отримали вказівки припинити розгортання такого обладнання на конфіденційних сайтах.
“Оскільки питання безпеки завжди є першочерговими для цих сайтів, ми зараз вживаємо заходів, щоб запобігти будь-яким ризикам для безпеки”, – наголосив він.
- Служба безпеки Швеції провела операцію в районі Стокгольма, в результаті якої затримала двох іноземців за підозрою у шпигунстві. Йдеться про подружню пару з РФ.
- Раніше глава британської контррозвідки (MI5) Кен МакКаллум заявив, що здатності РФ шпигувати в Європі завдано “найзначнішого стратегічного удару” в новітній історії після скоординованого вислання дипломатів з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
- У жовтні стало відомо, що у Німеччині виявили активізацію іноземної розвідки. Зокрема на території країни посилилася розвідка з РФ та Китаю.