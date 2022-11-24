Британський уряд наказав своїм департаментам припинити встановлення камер спостереження, пов’язаних із Китаєм, у конфіденційних будівлях, посилаючись на ризики для безпеки.

Про це інформує Reuters.

Рішення прийняли після розгляду “поточних і майбутніх можливих ризиків безпеці, пов’язаних зі встановленням систем візуального спостереження на території уряду, заявив канцлер герцогства Ланкастер Олівер Доуден у письмовій заяві до парламенту.

“Огляд прийшов до висновку, що у світлі загрози для Великої Британії та збільшення можливостей і підключення цих систем потрібні додаткові засоби контролю”, — пояснив Доуден.

Британська директива стосується камер, виготовлених компаніями, які підпадають під дію китайського законодавства про безпеку, і містить вказівки для департаментів щодо відключення таких пристроїв від основних комп’ютерних мереж і розгляду питання про їх повне видалення.

Це сталося через кілька місяців після того, як десятки законодавців закликали заборонити продаж і використання камер безпеки виробництва Hikvision і Dahua, двох частково державних китайських фірм, через побоювання щодо конфіденційності та занепокоєння щодо того, що продукти цих компаній пов’язані з порушеннями прав людини в США.

Сполучені Штати ввели обмеження на торгівлю та використання камер Hikvision, Dahua та інших китайських компаній.

Більшість британських державних органів використовують камери спостереження Hikvision або Dahua, заявила в липні група захисту конфіденційності Big Brother Watch.

У низці державних відомств, зокрема у міністерстві внутрішніх справ, камери Hikvision використовувалися на фасадах їхніх будівель.

У заяві Доудена зазначається, що після перевірки уряду відомства отримали вказівки припинити розгортання такого обладнання на конфіденційних сайтах.

“Оскільки питання безпеки завжди є першочерговими для цих сайтів, ми зараз вживаємо заходів, щоб запобігти будь-яким ризикам для безпеки”, – наголосив він.