За інформацією ЗМІ, прагнення очільника міноборони Великої Британії Бена Воллеса очолити НАТО зазнали краху, оскільки у Білому домі не підтримують його кандидатуру на пост генсека Альянсу.

Джерело: The Telegraph

Джерела видання у британському уряді заявили, що президент США Джо Байден завдав Великій Британії “повний удар”, заблокувавши кандидатуру Воллеса на посаду голови НАТО.

Воллес був фаворитом багатьох держав-членів на наступника Єнса Столтенберга, який зараз очолює Північноатлантичний Альянс.

Проте цього тижня Воллес визнав, що його прагнення очолити НАТО, яке він неодноразово озвучував публічно, не стане реальним.

Після цього союзники британського міністра заявили, що його амбіції підірвав Байден, який відмовився схвалити кандидатуру Воллеса на пост генсека НАТО. Урядові джерела висловили побоювання, що це може зашкодити особливим стосункам двох держав.

Тепер ймовірно, що Єнса Столтенберга, термін якого на посаді генсека НАТО завершується цього року, попросять очолювати Альянс ще протягом 12 місяців.

У британському уряді зазначили, що їхня країна повинна бути найближчим союзником США, проте “ось що отримує від них взамін”.

“Це так, як є… але це погано для британсько-американських відносин. Вони завдали Великій Британії поганий удар, віддавши перевагу цій данській жінці”.

Згідно з деякими даними, Джо Байден спершу надавав перевагу Метте Фредеріксен, прем’єр-міністерці Данії, яку підтримують Франція та Німеччина.

Проте за даними одного із джерел, президент США змінив свою думку щодо Фредеріксен після того, як вона не змогла його вразити на зустрічі у Вашингтоні на початку червня.

Кандидатура Воллеса користувалася популярністю серед членів НАТО, завдяки його участі у значній ролі Великої Британії у зміцненні рішучості НАТО після російського вторгнення в Україну. Борис Джонсон, колишній прем’єр-міністр, і Ріші Сунак, нинішній глава британського уряду, підтримали Воллеса.

Однак деякі європейські лідери, на чолі з президентом Франції Емманюелем Макроном наполягають, що новим генсеком НАТО має стати хтось із країни Європейського Союзу.

Також у ЗМІ зазначають, що Байден, який не підтримує Воллеса, переконав Францію та Німеччину, аби вони погодились, щоб пост генсека НАТО ще рік обіймав Столтенберг.

Бен Воллес мав підтримку в країнах Східної Європи, які цінували дії Великої Британії на тлі російської агресії в Україні, але Париж і Берлін його відкинули.

Окрім цього, багато союзників хочуть вперше призначити жінку на найвищу посаду в НАТО і вважають, що така висока посада повинна діставатися лише колишньому голові уряду.

Однією з таких претенденток може стати прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, проте Франція та Німеччина відкидають її кандидатуру, оскільки вважають, що вона занадто агресивна щодо Росії.

Довідка. Генсек НАТО Єнс Столтенберг обіймає посаду з 1 жовтня 2014 року. Він мав скласти повноваження ще торік і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії. Через напад Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.