Про це повідомляє The Guardian.

За даними уряду Великобританії, Росія “сильно залежить” від сервісних компаній у західних країнах, і відключення послуг Великої Британії становитиме 10% російського імпорту в уражених секторах.

“Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Урізання доступу Росії до британських послуг посилить тиск на Кремль і в кінцевому підсумку допоможе забезпечити невдачу Путіна в Україні”, — заявила Трасс.

NEWS: Today I announce a ban on services exports to Russia. Russian businesses will no longer benefit from the UK’s world class accountancy, consultancy and PR services.

We’re making sure that Putin fails in Ukraine. https://t.co/MTmLc0R2Ju

— Liz Truss (@trussliz) May 4, 2022