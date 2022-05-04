Про це повідомляє The Guardian.

За даними уряду Великобританії, Росія “сильно залежить” від сервісних компаній у західних країнах, і відключення послуг Великої Британії становитиме 10% російського імпорту в уражених секторах.

“Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Урізання доступу Росії до британських послуг посилить тиск на Кремль і в кінцевому підсумку допоможе забезпечити невдачу Путіна в Україні”, — заявила Трасс.

 

Окрім цього, тепер під санкції потрапили пропагандисти-співробітники “Першого каналу”, а також військові кореспонденти, які працюють з російськими силами в Україні.

Серед інших медіакомпаній, які потрапили під санкції, – інформаційне агентство InfoRos, яке поширює дезінформацію про Україну, SouthFront, дезінформаційний вебсайт та Strategic Culture Foundation, онлайн-журнал, який поширює дезінформацію про вторгнення.