Про це повідомило міністерство закордонних справ Великої Британії у Twitter.

Зазначено, що українські захисники отримають 125 зенітних гармат. Також допомога охоплює пристрої для протидії дронам-камікадзе.

“Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби”, — йдеться у повідомленні.

Днем раніше британський міністр оборони Бен Воллес заявляв, що Сполучене Королівство може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії. Таке можливо за умови, що РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі, писало Sky News.

“Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі”, – відповів Воллес на запит експрем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо цього питання.