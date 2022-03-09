Велика Британія запровадила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новими обмежувальними заходами, будь-які літаки, які увійдуть у повітряний простір Сполученого королівства і що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з РФ, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами буде негайно затримано.

“Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їх присутності кримінальним злочином завдасть більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля”, – зазначила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin's cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022

Також заборона експорту у сфері авіації та космічних розробок, зокрема страхування та перестрахування означатиме, що покриття з чинних полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за наявними полісами в цих секторах.