Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новими обмежувальними заходами, будь-які літаки, які увійдуть у повітряний простір Сполученого королівства і що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з РФ, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами буде негайно затримано.

“Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їх присутності кримінальним злочином завдасть більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля”, – зазначила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Також заборона експорту у сфері авіації та космічних розробок, зокрема страхування та перестрахування означатиме, що покриття з чинних полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за наявними полісами в цих секторах.