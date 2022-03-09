Про це повідомляє Reuters.
Згідно з новими обмежувальними заходами, будь-які літаки, які увійдуть у повітряний простір Сполученого королівства і що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з РФ, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами буде негайно затримано.
“Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їх присутності кримінальним злочином завдасть більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля”, – зазначила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin's cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz
— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022
Також заборона експорту у сфері авіації та космічних розробок, зокрема страхування та перестрахування означатиме, що покриття з чинних полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за наявними полісами в цих секторах.
- Нагадаємо, естонський транспортний стартап Bolt пожертвує 5 мільйонів євро на підтримку України, а також закриє діяльність у Білорусі та вилучить російські продукти зі служби доставки продуктів.
- Раніше спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.
- Також одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що зупиняє “всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ”.