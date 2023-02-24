Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ

Сьогодні, 24 лютого, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.

Про це йдеться на сайт уряду Великої Британії.

Відтак, Велика Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. Зокрема, під санкції потрапили керівники “Росатома”, а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній “Ростеха” та “Алмаз-антей” і чотирьох банків.

Також до санаційного списку потрапили 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.

Крім того, Велика Британія ввела санкції проти 5 керівників іранської Qods Aviation Industry – компанії, що виробляє безпілотник, які Росія використовує проти України.

У повідомленні зазначається, що серед сотень товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА. Окрім заборони експорту продукції, яку Росія використовувала на полі бою, Велика Британія також заборонить імпорт 140 товарів, включаючи вироби із заліза та сталі, оброблені в третіх країнах.

У заяві повідомляється, що військова розвідка показала, що дефіцит комплектуючих у Росії внаслідок санкцій уже, ймовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні гелікоптери та системи ППО.

В уряді Великої Британії зауважили, що сьогоднішні санкції завдадуть РФ ще більшої шкоди, підриваючи військову машину Путіна, якій уже доводиться мобілізувати танки радянської епохи.

“Сьогодні ми накладаємо санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості Путіна, і зобов’язуємося заборонити експорт до Росії всіх товарів, які вона використовує на полі бою в Україні”, – заявив Джеймс Клеверлі.

Зокрема, санкції запровадили проти:

Маттіаса Варніга, гендиректора оператора газопроводу “Північний потік-2”, а також ексчлена ради директорів “Транснефти” та “Роснефти”;

Любові Кабаєвої, матері російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі стосунки з Путіним;

Олексія Дюміна, колишнього головного охоронця Путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні;

Олексія Козака, сина колишнього віцепрем’єра Росії та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака.

Зауважимо, що сьогодні, 24 лютого, у роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія також оголосили про нові санкції проти РФ.