російсько-українська війна
11:17 У Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів – Міненерго
11:01 Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ
11:01 Борис Джонсон закликав Велику Британію «зламати лід» відправивши Україні винищувачі
10:14 За добу окупанти вбили двох та поранили сімох цивільних на Донеччині
09:52 Австралія та Нова Зеландія оголосили про запровадження нових санкцій проти РФ
09:49 Росія намагається виснажити українську армію – британська розвідка
08:38 Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо України, який складається з 12-ти пунктів
07:39 24 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:16 У низці областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 24 лютого
00:49 Міністр економіки Німеччини: ЄС запровадить жорсткіші заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій

23 лютого

23:42 Час для переговорів щодо миру в Україні ще не настав – Шольц
22:50 Страх колективної відповідальності: чому росіяни не бажають закінчення війни?
22:34 Вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими – Петро Порошенко
22:01 Співачка з грузинським корінням Софі Віллі присвятила пісню Україні
Допомагають перемагати
21:31 За період війни фонд Сергія Притули передав понад 1000 транспортних засобів Силам оборони України
21:03 За кордоном попит на українські книги зріс майже вдвічі за рік
21:03 Велика Британія заявила про намір продовжити безмитну торгівлю з Україною
20:58 Куріння вейпа пошкоджує ДНК більше, ніж звичайні сигарети – дослідження
20:42 У Маріуполі росіяни схиляють місцеве населення за продовольчі «пайки» брати участь в обладнанні позицій навколо міста – Генштаб
20:27 Країни ЄС майже погодили десятий пакет санкцій проти Росії: обговорюють один елемент – дипломат
20:09 Віктору Ющенку – 69: біографія третього президента України
19:58 Майже за рік чат-ботом єВорог скористалися понад 462 тисячі українців – Федоров
19:30 Сьогодні в Україну почала прибувати нова партія гуманітарних мостів від Чехії
19:18 Донеччина: окупанти обстріляли з артилерії Часів Яр та Красногорівку
19:02 Війна триватиме ще принаймні один рік – Воллес

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ

Сьогодні, 24 лютого, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.

П’ятниця, 24 лютого 2023, 11:01
Підтримати

Про це йдеться на сайт уряду Великої Британії.

Відтак, Велика Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. Зокрема, під санкції потрапили керівники “Росатома”, а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній “Ростеха” та “Алмаз-антей” і чотирьох банків.

Також до санаційного списку потрапили 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.

Крім того, Велика Британія ввела санкції проти 5 керівників іранської Qods Aviation Industry – компанії, що виробляє безпілотник, які Росія використовує проти України.

У повідомленні зазначається, що серед сотень товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА. Окрім заборони експорту продукції, яку Росія використовувала на полі бою, Велика Британія також заборонить імпорт 140 товарів, включаючи вироби із заліза та сталі, оброблені в третіх країнах.

У заяві повідомляється, що військова розвідка показала, що дефіцит комплектуючих у Росії внаслідок санкцій уже, ймовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні гелікоптери та системи ППО.

В уряді Великої Британії зауважили, що сьогоднішні санкції завдадуть РФ ще більшої шкоди, підриваючи військову машину Путіна, якій уже доводиться мобілізувати танки радянської епохи.

“Сьогодні ми накладаємо санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості Путіна, і зобов’язуємося заборонити експорт до Росії всіх товарів, які вона використовує на полі бою в Україні”, – заявив Джеймс Клеверлі.

Зокрема, санкції запровадили проти:

  • Маттіаса Варніга, гендиректора оператора газопроводу “Північний потік-2”, а також ексчлена ради директорів “Транснефти” та “Роснефти”;
  • Любові Кабаєвої, матері російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі стосунки з Путіним;
  • Олексія Дюміна, колишнього головного охоронця Путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні;
  • Олексія Козака, сина колишнього віцепрем’єра Росії та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака.

Зауважимо, що сьогодні, 24 лютого, у роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія також оголосили про нові санкції проти РФ.

Теги: Велика Британія, воєнні злочини РФ, Джеймс Клеверлі, західні санкції проти рф, міжнародні відносини, підтримка України, повномасштабна війна, річниця вторгнення, роковини війни, російсько-українська війна - наслідки, санкції проти РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook