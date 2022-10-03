Велика Британія може опинитися в "надзвичайній ситуації з газопостачанням" взимку через війну в Україні, заявив 3 жовтня британський енергетичний регулятор Ofgem.

Про це інформує CNN.

Ofgem прокоментував запит енергетичної компанії SSE, яка стурбована тим, що в разі надзвичайної ситуації з газопостачанням на них накладуть великі штрафи за нездатність постачати електроенергію.

“Через війну в Україні та дефіцит газу в Європі існує значний ризик того, що дефіцит газу може виникнути взимку 2022/23 у Великій Британії. У зв’язку з цим існує ймовірність того, що країна може вступити в надзвичайну ситуацію з газопостачанням”, – йдеться в листі Ofgem.

Представник Ofgem зазначив CNN, що ця зима, швидше за все, буде складнішою, ніж попередні, через припинення РФ постачання газу до Європи.

Велика Британія перебуває в хорошому становищі з невеликим прямим імпортом газу з РФ; власним видобутком газу; надійним постачанням з Норвегії; і другим за величиною портом у Європі для імпорту скрапленого газу. Однак, країна має бути готова до всіх сценаріїв цієї зими, додав представник енергетичного регулятора.

У Ofgem заявили, що вони вводять розумні заходи на випадок непередбачених обставин, “щоб забезпечити повну готовність енергетичної системи Великої Британії до цієї зими”.