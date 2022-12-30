Велика Британія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження вибухових пристроїв, щоб допомогти очистити мінні поля та зробити безпечними звільнені території, будинки цивільного населення та інфраструктуру.

Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.

У повідомленні зазначили, що ці постачання є останніми в межах безперервної підтримки, яку Велика Британія надавала Україні протягом 2022 року і яка продовжиться у 2023 році.

“Використання Росією наземних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслюють шокуючу жорстокість вторгнення Путіна. Цей останній пакет підтримки Сполученого Королівства допоможе Україні безпечно очистити свої території та будівлі після їх повернення”, – сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За даними Міноборони Великої Британії, VALLON може допомогти військам долати мінні поля і розчищати безпечні маршрути на дорогах і стежках. Ці металошукачі допоможуть забезпечити очищення цивільної інфраструктури і будинків від вибухонебезпечних предметів, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх домівок.

Комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів призначені для знешкодження нерозірваних російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв.

Це обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів є одним з найновіших серед широкого спектра обладнання, яке Велика Британія передала Україні для підтримки її боротьби проти незаконного широкомасштабного вторгнення РФ.

“Велика Британія продовжує підтримувати зв’язок з урядом України, щоб забезпечити відповідність майбутніх постачань тактичним потребам конфлікту відповідно до його розвитку”, – зауважили у британському уряді.

Крім того, наступного року Велика Британія планує виділити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,7 млрд доларів) на підтримку України.

“Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки надамо в наступному році, і ми переконаємося, що вони мають необхідні системи озброєння, і Сполучене Королівство допоможе їм придбати їх в інших країн світу”, – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він також зазначив, що Велика Британія надасть Україні системи озброєння, які відповідають радянським зразкам. Зокрема, міністр оборони додав, що нещодавно Велика Британія надала тисячі протиповітряних ракет для того, щоб Збройні сили України могли збивати безпілотники.